George Takei wenst beschuldiger vrede

„Ik wil dat mensen weten, dat ondanks alles wat hij ons heeft aangedaan, ik meneer Brunton niets slechts wens. Ik hoop dat hij vrede vindt”, aldus de 81-jarige Star Trek-acteur op Twitter. Vlak nadat The Observer het bericht had gepubliceerd waarin de beschuldiger zijn verhaal introk, deelde Takei al: „Zoals velen van jullie weten, is dit een bijzonder moeilijke tijd geweest voor mij en mijn echtgenoot Brad. We hebben met de impact van deze beschuldigingen moeten leven, maar zijn blij dat deze nachtmerrie eindelijk ten einde is.”

Brunton kwam in november met het verhaal naar buiten dat de acteur hem veertig jaar eerder na een avondje stappen had meegenomen naar huis. Hij zou daar out zijn gegaan nadat Takei drugs in zijn drankje had gedaan. Toen hij bijkwam, had de acteur, die destijds in de veertig was en daarmee twintig jaar ouder dan Brunton, hem volgens de bewering uitgekleed en voerde seksuele handelingen bij hem uit.

In het verhaal in The Observer vertelt Brunton dat hij wel degelijk met Takei mee naar huis ging, maar dat de acteur het respecteerde toen hij een versierpoging afwimpelde. De acteur heeft altijd beweerd dat hij zich Brunton niet kan herinneren.

Bekijk ook: Scott Brunton gekwetst door reactie Takei

In een reactie op een steunbetuiging op Twitter, deelde Takei zondag nog een gedachte over de aantijgingen. „Zij die beschuldigd worden zonder ook maar een vorm van rechtsgang, leren hun hoofd opgeheven te houden en door te gaan.”