Rico Verhoeven en Teske de Schepper ambassadeurs Young Impact

„Iedere jongere kan het verschil maken, daar geloof ik heilig in. Alles draait om mindset. Daarom wil ik samen met Young Impact jongeren inspireren en helpen om hun doelen te bereiken door middel van de juiste mindset!”, zegt kickbokser Rico Verhoeven.

Uit onderzoek onder 700 jongeren blijkt dat maar 27 procent aan vrijwilligerswerk doet, terwijl 80 procent wel vrijwilligerswerk zou willen doen.

„Er is veel moed voor nodig om af te wijken van de rest, maar als je voelt dat dat is waar je pad je brengt: doe dat dan wel. Dromen beginnen klein, maar kunnen groots eindigen”, zegt zangeres en YouTuber Teske de Schepper. „Iedereen heeft een talent en daarmee kun je iets goeds doen voor een ander en de wereld beetje bij beetje positief veranderen. Daarom vind ik Young Impact zo’n tof initiatief”, zegt ze.

De nieuwe ambassadeurs zijn woensdag 6 juni aanwezig op de Young Impact Celebration. In Rotterdam Ahoy komen duizenden jongeren bij elkaar om in actie te komen voor een betere wereld. Er zijn optredens van Ronnie Flex en Kris Kross Amsterdam. Katja Schuurman en Daan Boom presenteren het evenement. Johnny de Mol spreekt de jongeren toe over zijn ervaringen met vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos.