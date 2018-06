Tweede show Scooter in Amsterdam

Het is de eerste keer dat Scooter een eigen show doet in Nederland. De Duitsers vieren dit jaar hun 25-jarig jubileum. Eind vorig jaar bracht de groep het album 100% Scooter - 25 Years Wild & Wicked uit, met grote hits uit het verleden en nieuw materiaal.

De band werd in 1993 opgericht in Hamburg. Scooter bracht tientallen cd’s uit en verkocht meer dan 30 miljoen platen. Hyper Hyper, Move Your Ass en How Much Is the Fish gelden als de grootste hits van de groep.

De kaartverkoop voor de extra show begint op woensdag 30 mei, om 10.00 uur.