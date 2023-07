Zus Céline Dion geeft update medische toestand: ’Ze werkt hard’

Céline Dion maakte in december 2022 bekend dat ze lijdt aan het ’stiff person’-syndroom, waardoor ze haar wereldtournee moest uitstellen. Dat houdt onder meer in dat krampen in de spieren haar keel aantasten, en dat heeft uiteraard een effect op haar stembanden. De stem klinkt er anders door, en je hebt ook moeite met ademhalen.

„Maar we hebben er vertrouwen in dat ze zal terugkeren op het podium”, zei zus Claudette (74) in de Canadese talkshow Bonsoir bonsoir. „Ik weet dat ze hard werkt. We kruisen allemaal onze vingers. Ik ben blij dat mensen zo meeleven.”