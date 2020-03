Weer langere uitzending Jinek

Met de extra lange uitzending van Jinek gaat RTL de strijd weer aan met Op1. Die talkshow kwam zondag al met een extra uitzending om kijkers op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, en gaat zes dagen per week uitzenden. Eva Jinek wil daarom graag met Beau van Erven Dorens tijdens de coronacrisis ook in het weekend een avondtalkshow op RTL gaan maken.

Knopen zijn nog niet doorgehakt, maar ook Beau ziet het nieuwe format zitten: „We zijn aan het wegen en beschouwen. Als we naar zeven dagen in de week gaan dan ga ik een paar dagen doen en zij ook. Maar in principe zou ik het ook leuk vinden om naast elkaar te zitten op vrijdagavond.”