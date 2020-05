Oudste deelnemer ooit (96) steelt harten in Britain’s Got Talent

Nora bracht het lied Loveliest Night of The Year uit de film The Great Caruso (1951) ten gehore. Met haar 96 jaar is Nora de oudste deelnemer van het Britse programma ooit.

Juryleden Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams waren door het dolle heen. Het is dan ook niet zo gek dat de 96-jarige door is naar de volgende ronde van het programma.

Bekijk het optreden hieronder.