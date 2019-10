Arnold Schwarzenegger en LeBron James geëvacueerd

Volgens Amerikaanse media nam James nog snel wat persoonlijke spullen mee uit zijn huis in Brentwood: zijn paspoort en creditcards. Hij bedankt alle hulpverleners voor hun inspanningen om het vuur te bestrijden. Hij kan nog niet terug naar huis. Dat zei hij na afloop van de training van de Los Angeles Lakers, waar hij speelt. De Amerikaanse basketballer en zijn familie slapen voorlopig ergens anders omdat hun villa in een zogenoemde evacuatiezone ligt. Deze zone is ingesteld vanwege heftige natuurbranden in de staat Californië.

Net als James heeft ook Schwarzenegger een veilig heenkomen gevonden. Hij raadt zijn buren aan om net als hij zijn biezen te pakken. Eerder werd de première van Schwarzeneggers film Terminator: Dark Fate afgelast vanwege de branden.