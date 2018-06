Tommy Lee zet fans op verkeerde been met ’trouwfoto’

Het was de post van Tommy Lee op Instragram die mensen op het verkeerde been zette. Bij een foto van het stel in blauwe badjassen en slippers voor een trouwaltaar, schreef hij: ’Did it, do A LOT’. Niet direct een overduidelijk commentaar, maar blijkbaar genoeg om mensen te laten denken dat hij en zijn verloofde Brittany Furlan daadwerkelijk in het huwelijk getreden zijn.

Zeker voor wie de Instagrampost van Brittany er ook nog op nasloeg, waar zij bij hetzelfde plaatje schreef: „BEST DAY EVER.” Na alle misverstanden, voegde zij daar echter gauw aan toe: „Een foto maken voor iemands overgebleven trouwaltaar.”

De meeste fans vinden het geweldig dat media en fans met open ogen in de grap trapten van het stel, dat zich op Valentijnsdag dit jaar verloofde. Men had immers toch twijfels moeten krijgen bij hun trouwdecor en hun outfits. Maar niet iedereen kan er om lachen. „Je moet wel echt te veel tijd over hebben in je leven, als je dit soort grappen uithaalt.”

