Robert ten Brink scoort op zaterdagavond

Het programma waarin de liefde centraal staat trok van de twee de meeste kijkers, ruim 1,3 miljoen. Het stond daarmee op de derde plek van best bekeken programma’s.Voor de spelshow die aansluitend op RTL 4 werd uitgezonden bleven nog eens 1.2 miljoen kijkers hangen en beriekte daarmee een zevende positie in de top 25 van de dag. Dit was het nieuws, het satirische programma dat bijna gelijktijdig op NPO 1 werd uitgezonden, trok evenveel kijkers. Talkshow Op1 wist 1,1 miljoen mensen te boeien.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was met ruim 2,8 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 wist ongeveer de helft van dat aantal kijkers te trekken en was het op een na best bekeken programma. Ook EenVandaag en Kassa gooiden met 1,3 miljoen en 1,2 miljoen kijkers hoge ogen.