Arjen Lubach schrijft nieuw boek

In Stoorzender doet Arjen Lubach verslag van twee jaar uit zijn bewogen bestaan en schrijft hij ongebruikelijk persoonlijk over Zondag met Lubach, muziek, comedy, televisie, politiek, het leven en de liefde. „In Stoorzender komt alles samen”, aldus Lubach. „Stukken over mijn jeugd, over de wereld van nu, komische anekdotes, maar ook persoonlijker verhalen over de liefde, ouder worden en het leven als zodanig. Het boek beslaat de laatste twintig maanden voor mijn veertigste verjaardag, afgelopen oktober.”

Eerder publiceerde de Groningse cabaretier vier boeken. Vooral de thriller IV en de roman Magnus waren ook commercieel grote successen. IV werd bekroond met de Crimezone Debuutprijs 2013 en voor Magnus ontving Lubach de Dioraphte Jongeren Literatuurprijs.

„Lubach heeft zich natuurlijk als auteur allang bewezen”, zegt Joost Nijsen van uitgeverij Podium. „Maar Stoorzender was voor ons een geweldige verrassing. Is dit een roman? Een midlife memoir? Een entertainend boek over de keerzijde van roem? Of toch een liefdesroman? Of toch eerst en vooral een boek om heel vaak bij in de lach te schieten? De lezer mag het straks zeggen.”