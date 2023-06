Nick Cannon over vaderschap: ’Ik verkloot het de hele tijd’

Cannon (42) kreeg twaalf kinderen met zes verschillende vrouwen. Zoon Zen overleed in 2021 vijf maanden na zijn geboorte aan hersenkanker.

De comedian vindt het soms lastig om zijn tijd te verdelen tussen zijn kinderen. Zo had een van hen hem onlangs aandacht nodig, maar was hij druk met een kind dat „gezondheidsproblemen” had. „Ik was er fysiek wel, maar ik weet niet of ik emotioneel aanwezig was op het level dat ze me nodig had.”