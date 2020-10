Matthijs van Nieuwkerk opa geworden

De Net5-ster, die een relatie heeft met Ward van den Bosch, maakte vijf maanden geleden in Linda wereldkundig dat ze in verwachting was. „Mijn vriend en ik zijn dolgelukkig, want ik ben zeventien weken zwanger van een gezond kind. Echt één groot feest.”

Door de zwangerschap veranderden Jets eetgewoonten nogal sterk. „Ik wilde goed en voedzaam eten voor de baby, maar daar is niets van overgebleven. Het is bizar om te merken hoe mijn smaak, zeker in het eerste trimester, is veranderd. Ik had een megakoolhydraatcraving, waardoor ik groente volledig links liet liggen. De eerste drie maanden heb ik dan ook pizza’s, pasta’s en tosti’s gegeten alsof mijn leven ervan afhing.”

Frenkie is het eerste kleinkind van voormalig De Wereld Draait Door-presentator Matthijs van Nieuwkerk (60).