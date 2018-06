Kim Kardashian verdedigt Kanye opnieuw in twitterruzie

Als gevolg van een eerdere twitterruzie tussen haar en Kanye’s collega bij Donda’s House, rapper Rhymefest, besloot stichting Donda’s House haar naam te wijzigen en die niet langer naar Kanye’s overleden moeder te noemen.

Hierop reageert Kim Kardashian opnieuw met een serie tweets, bedoeld om het verhaal recht te zetten, zegt ze. In haar tweets beschrijft ze de verhoudingen tussen Kanye, Rhymefest en de stichting. Volgens haar heeft Kanye in eerste instantie de stichting opgericht met zijn moeder Donda en noemden ze die Loop Dreams. „Toen Donda overleed, veranderden ze de naam in Donda’s House. Kanye betaalde Rhymefest een salaris om de organisatie te managen.”

’Erg berekenend’

En daar ging het mis volgens haar. „Nadat de stichting een aantal jaar onder de maat functioneerde, en Kanye persoonlijk in financiële problemen kwam, kon hij de salarissen niet langer betalen. Rhymefest vroeg of hij het kan overnemen en Kanye stemde daarmee in, zonder financiële verplichtingen te hebben.”

„Kanye gaf zijn ’vriend’ een kans zelfstandig een organisatie te runnen. Dus het slaat nergens op dat Kanye nu publiekelijk verweten wordt dat hij niet betrokken is bij de stichting.” Volgens haar lijkt de timing van dat verwijt ’erg berekenend’.

’Publiekelijk te schande’

Ze laat weten pogingen om de gemeenschap te helpen – de stichting helpt kansarme jongeren in Chicago – altijd toe te juichen. „Maar ik zal nooit tolereren dat iemand die erg close was met Kanye nu zijn moeders naam gebruikt om hem publiekelijk te schande te zetten, onder het mom van goed doen.”

Het is niet de eerste keer dat de realityster en zakenvrouw het opneemt voor haar man. En ook niet de laatste, laat ze weten. „Ik zal altijd opkomen voor mijn man!”. Zij vinden dat ze geen recht van spreken heeft in de zaak omdat ze in hun ogen weinig goeds doet voor de gemeenschap, wat fans van Kim bestrijden door de zaken op te noemen waarvoor zij zich inzet. Ook vinden haar tegenstanders het smakeloos dat ze opkomt voor de man die de drugsfoto van Whitney Houston kocht ter promotie van zijn album.