Gwen van Poorten denkt na over comeback

„Ik denk dat ik uiteindelijk wel weer een programma ga maken, maar dan wil ik dat wel heel graag op de bouwstenen die ik zelf heb gelegd”, aldus Gwen, die sinds haar vertrek bij BnnVara in 2018 vooral online aan het werk is. Ze wil alleen op haar eigen voorwaarden, omdat ze in het verleden een aantal programma’s maakte die niet goed bij haar pasten.

„Bijvoorbeeld Spuiten en Slikken. In het laatste seizoen mocht ik de tafel leiden maar dan kom ik gewoon niet goed uit de verf”, zo kijkt Gwen nu terug. „Dat is gewoon nog niet mijn plek. Ik wil spontaan zijn. Ik wil niet een blokje krijgen van drie minuten waarin ik al weet welke vragen ik moet stellen. Ik wil gewoon alles wat ik denk eruit kunnen flappen.”