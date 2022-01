’Adele gaat zes ton per concert verdienen in Las Vegas’

De Go Easy on Me-zangeres kondigde vorig jaar haar ’residency’ aan in The Colosseum, de concertzaal van hotel Caesars Palace. Ze treedt tot half april op vrijdag en zaterdag op in Vegas. Kaartjes kosten tussen de 500 en 20.000 dollar (440 - 17.500 euro). The Colosseum biedt plek aan zo’n 4200 gasten.

Naast de riante vergoeding voor de concerten zou Adele ook flink in de watten worden gelegd door Caesars Palace. Zo zou er tot half april een suite voor haar zijn gereserveerd die normaal ruim 26.000 euro per nacht kost en heeft ze de beschikking over een butler, assistent, chauffeur en beveiliger. Ook mogen de zangeres en al haar gasten volgens The Sun de komende maanden gratis eten en drinken in het resort.