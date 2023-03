Gary Lineker is blij om weer terug op tv te zijn na schorsing

De 62-jarige Lineker werd geschorst omdat hij op Twitter kritisch was over het vluchtelingenbeleid van de Britse regering. Volgens de BBC had hij daarmee de regels van de omroep rond het gebruik van sociale media geschonden. Andere sportpresentatoren en analisten waren solidair met Lineker en besloten als protest eveneens niet op tv te verschijnen. De BBC draaide na de kritiek de schorsing terug.

Analist Alan Shearer verwelkomde Lineker in de uitzending en verzekerde de kijker dat het een moeilijke beslissing was om vorige week eveneens thuis te blijven. „Ik wil even zeggen dat we het vervelend voor het publiek vonden, dat ons afgelopen weekend moest missen. Het was een heel moeilijke situatie voor alle betrokkenen (...) en het is daarom goed om terug naar normaal te gaan en het weer over voetbal te hebben.”

Lineker beaamde dat volledig: „Ik herken die gevoelens”, zei hij daarover.