Zangeres Noah Cyrus verloofd: ’Mooiste moment van mijn leven’

„Het mooiste moment van mijn leven was ’ja’ zeggen om de rest van ons leven samen door te brengen”, schrijft de 23-jarige zangeres in het bijschrift, waarin ze deelt al een maand verloofd te zijn. „De afgelopen maand dat ik je verloofde was en onze eigen kleine wereld van ons tweeën was, was zo perfect en ik wou dat ik deze keer nooit weg kon.”

„Ik had nooit gedacht dat ik een man als jij zou ontmoeten of iemand die zo onbaatzuchtig is zoveel liefde heeft om te geven”, aldus de dochter van countryzanger Billy Ray Cyrus en het zusje van Miley Cyrus. „Je bent de minst oordelende mens die ik ooit heb ontmoet, de meest getalenteerde, de meest loyale, de aardigste persoon”, vervolgt ze. „Ik heb me nog nooit zo geliefd of verliefd gevoeld. Ik heb zo’n zin om dit leven met jou door te brengen. Ons leven tot nu toe is een leven waarvan ik nooit had gedacht dat ik het verdiende of zou hebben.”

Ook haar verloofde Pinkus, een kledingontwerper, kondigde de verloving aan. Hij deelde foto’s van Cyrus op de catwalk, met een close-up van haar ringvinger. „Proudest fiancé”, schreef hij.