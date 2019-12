Hartverwarmend avontuur

Zak en Tyler: ongewone combinatie ontaardt in vriendschap.

Ze zijn allebei op de vlucht. De een met zijn ziel onder z’n arm, de ander in zijn onderbroek. Krabvisser Tyler (Shia LaBeouf) na een gewelddadig conflict, terwijl Zak ’m gesmeerd is uit een verzorgingstehuis voor oude mensen. In The peanut butter falcon kruisen hun wegen elkaar.