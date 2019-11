Extern onderzoek naar incidenten in shows RTL en Blue Circle

Ⓒ ANP Kippa

RTL heeft een externe partij ingehuurd om onafhankelijk onderzoek te doen naar de incidenten rond verleidingsprogramma’s als De Villa, Temptation Island en Love Island. De zender wil op die manier ’alle feiten boven water krijgen’, zo staat in een statement naar aanleiding van het tijdelijk schrappen van dergelijke shows. Aanleiding is de ophef over seksueel grensoverschrijdend gedrag in De Villa.