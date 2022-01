Linda de Mol: ’Ik heb mijn relatie met Jeroen verbroken’

Sterren

Al Pacino herkende Jared Leto niet op filmset

Toen Jared Leto voor het eerst op de set van House of Gucci stond met Al Pacino, had de The Godfather-acteur geen idee wie hij was. Dat vertelde Leto dit weekend in een radio-interview op Sirius FM, waarin hij ook liet weten wel oren te hebben naar een House of Gucci-prequel met Pacino.