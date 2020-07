Nikkie de Jager haalt uit naar J.K. Rowling

„En dan te bedenken dat ik groot fan was van Harry Potter. J.K. Rowling, je bent een schande. Je hebt geen idee hoeveel pijn je mensen aandoet. Shame on You” twitterde Nikkie.

De commotie begon toen de Rowling schreef dat er volgens haar nogal moeilijk werd gedaan over de benaming van „mensen die menstrueren.” Ze vroeg zich af of er geen simpeler woord was (volgens haar het woord „vrouwen”) om dat te beschrijven. Veel gebruikers op Twitter namen aanstoot aan haar denkwijze en schreven bijvoorbeeld dat ook transgenders kunnen menstrueren.

Rowling heeft na de ophef en kritiek in een essay op haar website duidelijk gemaakt dat ze absoluut geen transfoob is. „Natuurlijk doet het leven van transgenders ertoe”, zei ze onder meer.

Veel mensen uit de showbizzwereld onder wie wie de Harry Potter-acteurs Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en Rupert Grint (Ron Weasley) distantieerden zich van de uitspraken van Rowling.