Robert Doornbos: ’Ik heb volgende week gesprek met Viaplay’

De oud-coureur vertelde vrijdag in de ochtendshow van Mattie en Marieke op Qmusic dat de kans „natuurlijk heel groot” is dat hij van Ziggo Sport overstapt naar Viaplay. „Ik wil gewoon bij de Formule 1 blijven. Ik heb niet gewacht tot ze mij belden, maar ik heb zelf contact gezocht. Ik ben altijd best wel direct met dat soort dingen. Ik zit volgende week met ze.”

Collega Olav Mol vertelde vrijdagochtend aan Frank Dane op Radio 538 dat hij nog geen contact heeft gehad met Viaplay. Ook is het nog niet duidelijk of Jack Plooij met de Formule 1 mee verhuist. Dane is daarom een petitie gestart om de gezichten aan de klus te helpen bij de streamingdienst. Viaplay was vrijdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar. De streamingdienst maakte onlangs wel bekend dat NOS-journaallezer Amber Brantsen het studioprogramma rond de Grand Prix-races gaat presenteren.

Afgelopen voorjaar werd bekend dat de Nederlandse F1-rechten naar de Nordic Entertainment Group (NENT) gaan. Daardoor zijn de races vanaf 2022 alleen nog te bekijken via Viaplay.