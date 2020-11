Catherine zou graag expert om hulp vragen bij driftbuien kinderen

De afgelopen week konden haar volgers vragen indienen over het het door haar gelanceerde onderzoek 5 Big Questions. Een half miljoen Britten hebben deze enquête, die zich richt op de ontwikkeling van kinderen jonger dan vijf jaar, ingevuld. Experts gaan zich nu buigen over de uitkomsten ervan.

Een van de vragen die Catherine kreeg, ging over wat je als ouder moet doen aan de driftbuien van peuters. „Ja, dat is een moeilijke. Ik zou dat de experts ook graag willen vragen”, zei de hertogin, die moeder is van George (7), Charlotte (5) en Louis (2), lachend.

Verbijsterd

Het moederschap is voor Catherine niet de directe aanleiding voor haar interesse in de vroege jaren van kinderen. „Ik denk dat mensen ervan uitgaan dat ik geïnteresseerd ben in de vroege jaren omdat ik een ouder ben, maar het is veel meer dan dat”, vertelde ze. Het gaat Catherine niet alleen om „gelukkige en gezonde kinderen”, ook hoopt ze dat het de maatschappij kan veranderen.

Het is volgens de hertogin cruciaal om vroeg in te grijpen als kinderen het zwaar hebben. „Ik heb heel veel mensen ontmoet die kampen met verslavingen of mentale problemen en heel vaak gehoord dat hun problemen als volwassenen zijn te herleiden naar ervaringen die ze als jonge kinderen hebben gehad”, zei ze. „Toen ik moeder werd, was ik verbijsterd toen ik hoorde dat 90 procent van je brein ontwikkeld is als je vijf jaar bent, dus er liggen veel grote kansen voor ouders en verzorgers die zorgen voor jonge kinderen.”

Generaties

Op basis van de uitkomsten worden vanaf volgend jaar meerdere projecten gelanceerd. „Dit is niet iets wat we snel kunnen veranderen. Het gaat generaties nodig hebben en ik ben blij dat ik dit op de lange termijn kan ondersteunen”, aldus Catherine. „Dit is pas het begin van het gesprek, dus dank aan iedereen die eraan heeft deelgenomen.”