Inbrekers stelen sieraden bij moeder Gerard Joling tijdens Toppers-concert

De inbraak vond plaats in de nacht van zaterdag op zondag, vertelt Gerard. „Vanochtend werd ik gebeld door mijn moeder, die helaas erg verdrietig was. (...) Toen zij gistermiddag thuis kwam, na enorm genoten te hebben van twee avonden Toppers, stond er politie voor haar deur. Mijn moeder is enorm geschrokken en verdrietig omdat de sieraden voor haar grote emotionele waarde hebben.”

De zanger hoopt dan ook de inbrekers op te sporen. „Wellicht heeft iemand iets verdachts gezien rondom het huis van mijn moeder van zaterdag op zondagnacht. Mocht dit zo zijn zouden jullie mijn management willen mailen en hierover willen inlichten! Alvast hartelijk dank.”