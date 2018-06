Harvey Weinstein wil documentaire maken over zichzelf

De gevallen filmproducent zou het plan al eerder opgevat hebben, voordat hij zichzelf vrijdag aangaf bij de politie. Weinstein had daarvoor al contact gezocht met verschillende mensen uit de filmindustrie, inclusief iemand wiens medische rekeningen hij een aantal jaar geleden heeft helpen betalen.

Een insider: „Hij is aan het proberen een documentaire over hemzelf van de grond te krijgen waarover hij zelf controle heeft en belt daarvoor met mensen. Bij het pitchen ervan, bleef hij maar zeggen: ’Als dit alles voorbij is’.” Hij doelde daarmee op het schandaal als gevolg van de talloze beschuldigingen aan zijn adres vanaf oktober vorig jaar, door onder meer Hollywoodsterren als Angelina Jolie, Ashley Judd, Rose McGowan en Gwyneth Paltrow.

Rol voor Weinstein

Een woordvoerder van de veelvuldig van seksueel misbruik beschuldigde producent beweert dat er niets van waar is. Toch blijkt de filmindustrie wel vatbaar voor het idee om het schandaal dat Hollywood voorgoed op zijn kop zette, te vertalen naar het witte scherm. De bronnen die Page Six sprak, melden namelijk ook dat meerdere partijen erop uit zijn een film te maken over de gevallen filmmagnaat mét zijn medewerking.

Eén producent liet zijn gedachten er direct hardop over gaan, toen hij dat vernam: „Het zou een kruising tussen Weiner (een film waarin de New Yorkse politicus Anthony Weiner gevolgd wordt, die aftrad na herhaaldelijke schandalen, red.) en If I Did It (een special over O.J. Simpson waarin hij zich uitlaat over hoe hij de moorden gepleegd zou hebben, als hij ze gepleegd zou hebben, red.) over kunnen worden. Natuurlijk, met zijn juridische geschillen kan dat eindeloos doorgaan. Maar iemand zou hem kunnen filmen terwijl hij hier doorheen gaat.”

