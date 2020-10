Rogier Smit: ’Qua komaf win ik het van Frank!’

Al weken gaan Frank en Rogier kibbelend over straat, nadat Privé hun huwelijkscrisis kon onthullen. Ⓒ HH/ANP

Al twee weken houden ze de gemoederen in televisieland bezig: FRANK en ROGIER. Hun ruzie, die lijkt uit te monden in een echtscheiding, is nog niet tot bedaren gekomen. RTL4 doet zijn uiterste best het tv-duo te lijmen en legde beiden een spreekverbod met de pers op. Daarnaast was er maandag een video-overleg en staat er volgende maand een afspraak voor een gesprek. Maar kunnen de twee ooit nog door een deur?