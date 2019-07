Rihanna verbijsterd door kleine dubbelganger

Het meisje had de foto van zichzelf al in juni gepost. Ze is te zien achterin een auto, in een topje met bloemenprint en ze trekt een serieus gezicht.

Verschillende celebrities reageerden met ’Woowwwww!!!!’, ’schattig’ en ’je zou denken dat ze je gekloond hebben’. Snoop Dogg vroeg zich af: „Wanneer heb jij een baby gekregen?.” Sommige Instagrammers dachten dat de foto een filterversie was van Rihanna via een app.

Een echte mini-me is overigens een grote wens van de zangeres. In juni vertelde ze aan Interview magazine dat ze ’meer dan wat dan ook in het leven’ moeder wil worden.

De zangeres werkt momenteel hard aan haar negende album, dat later dit jaar uit moet komen.