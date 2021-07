Ferry Maat (74) hoopt in het harnas te sterven

Op Bonaire heeft Maat een eigen studio waarin het hem aan niets ontbreekt.

Met zo’n 700 duizend luisteraars was de Soulshow van Ferry Maat in de jaren 70 een van de best beluisterde programma’s op de Nederlandse radio. De 74-jarige dj heeft Nederland inmiddels verruild voor Bonaire, maar met zijn programma gaat hij nog altijd vrolijk door.