Bedenker The Simpsons wil omstreden Indiaas personage laten terugkeren

In de docu bespraken verschillende mensen van Indiase komaf wat ze vonden van Apu. Sommigen van hen waren blij met een van de eerste televisiepersonages met roots in India, anderen vonden hem een cliché vanwege zijn zware accent. Begin 2020 gaf Hank Azaria aan om die reden te stoppen met het inspreken van Apu. Later maakten de makers van The Simpsons bekend helemaal geen witte stemacteurs meer te gaan gebruiken voor niet-witte personages.

„Ik vond de verhaallijnen rond Apu fantastisch”, laat Groening weten. „Hij is een van de genuanceerdste personages in een malle tweedimensionale cartoonshow. Dus ja, ik ben trots op Apu.” Een nieuwe stemacteur voor de rol is nog niet gevonden, maar Groening laat weten dat hij „iets ambitieus” in gedachten heeft voor Apu. De showbedenker benadrukt dat hij met zijn plannen niet voor nieuwe ophef wil zorgen. „Het is niet mijn bedoeling om weer kritiek uit te lokken. Maar ik denk dat wat ik ook zeg, ik dat toch wel zal krijgen.”