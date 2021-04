Elizabeth Olsen wilde niet met beroemde zusjes geassocieerd worden

„Ik was een jaar of tien en wilde kijken of ik auditie kon doen, maar ik realiseerde me al vrij snel dat het niks voor mij was omdat ik mijn sportteams, danslessen en al mijn buitenschoolse activiteiten miste”, vertelt Elizabeth in gesprek met het Britse tijdschrift Glamour.

Toch kon ze de wens om ook te gaan acteren niet negeren en besloot ze haar droom achterna te gaan. „Ik denk dat ik toen al een beetje begreep wat nepotisme inhield. Al weet ik niet of ik het woord toen al kende”, aldus de inmiddels 32-jarige actrice. „Ik dacht daarom ook: ik noem mezelf Elizabeth Chase (haar tweede naam, red.) als ik actrice word.”

Momenteel schittert Elizabeth onder meer als superheldin Wanda Maximoff in het Marvel-universum. Hiervoor was ze onder meer te zien in verschillende Avengers-films, Godzilla en Captain America. Elizabeth maakte haar grote filmdebuut in 2011 met de hoofdrol in de thriller Martha Marcy May Marlene.

Mary-Kate en Ashley Olsen werden eind jaren tachtig, begin jaren negentig bekend door hun rol in Full House. Na in verschillende films te hebben gespeeld, stopten ze in 2006 met acteren.