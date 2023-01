Biosbezoek weer in de lift, maar nog niet op oude niveau

Ron Sterk, vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), is naar eigen zeggen ’voorzichtig optimistisch’. „Toch ging het herstel dat vorig jaar is ingezet niet zonder horten of stoten. We begonnen 2022 met een lockdown en toen de bioscopen op 26 januari hun deuren weer mochten openen, merkten we dat ’naar de film gaan’ niet direct bovenaan het prioriteitenlijstje van potentiële bezoekers stond.”

Publiekstrekkers

„Familiebezoek, het aanhalen van andere sociale contacten en samen uit eten gaan was voor veel mensen net wat belangrijker”, legt Sterk uit, „Gelukkig wisten ze daarna de bioscoop wel weer te vinden. Onder meer dankzij grote publiekstrekkers als Spider-Man: No way home en Top Gun: Maverick. Al stokte de bezoekersstroom na de zomer eventjes door het schaarse aanbod van grote films uit Amerika. Veel studio’s durfden het risico nog niet aan. Dit jaar is dat anders, verwachten we.”

In 2021 kostte een bioscoopkaartje gemiddeld 10,01 euro, bijna een euro (10,7%) meer dan het jaar daarvoor. In 2022 kwam daar 33 cent bij (3,3 %), zodat bezoekers nu gemiddeld 10,34 euro moeten neertellen voor een paar uur plezier in het donker. „Vanwege de verplichte beperkingen van de zaalbezetting tijdens corona, hebben bioscopen de prijzen in 2021 flink verhoogd”, aldus NVBF-bestuurder Sterk. „Afgelopen jaar is dat min of meer rechtgetrokken, doordat de prijzen minder zijn gestegen dan het inflatiecijfer.”

De bioscooprecette profiteerde van de verhoogde ticketprijzen en kwam met 258 miljoen euro in 2022 ’slechts’ 20 procent lager uit in vergelijking met de drie jaar voor de coronapandemie.

Uit binnen- en buitenland

Vorig jaar werden er 84 Nederlandse films uitgebracht, waarvan Soof 3 de meeste bezoekers trok. Daartegenover stonden 34 Britse titels en 142 films uit andere Europese landen. Amerika was goed voor 116 films en de rest van de wereld (93 titels) bracht het totaal op 468 bioscoopfilms. Good luck to you, Leo Grande, waarin een weduwe (Emma Thompson) haar seksleven wakker schudt door een veel jonger gigolo (Daryl McCormack) in te huren, was vorig jaar de grootste hit in de filmtheaters.

Met een groot aantal potentiële kaskrakers in het vooruitzicht, verwachten de Filmdistributeurs Nederland (FDN) en de uitbaters van bioscopen en filmtheaters (NVBF) dat het herstel van het aantal bezoekers dit jaar doorzet. Ron Sterk: „Mede door Avatar: The way of water zijn we 2023 goed begonnen. Tom Cruise was vorig jaar met Top Gun: Maverick de held van de bioscoopkassa en komt dit jaar met een nieuwe Mission: Impossible. Dat wordt vast ook een klapper.”

Moois op stapel

„Maar staat nog veel meer moois op stapel”, vervolgt Sterk, die ook als algemeen directeur van bioscoopketen Vue een goed overzicht heeft. „Van The Super Mario movie tot Disney’s live-action versie van The little mermaid en van Spielbergs The Fabelmans en Nolans Oppenheimer tot Barbie. Naast een Nederlandse misdaadthriller als Klem en de oorlogsfilm Grenzeloos verraad. We zien vooral dat het aanbod dit jaar heel breed is en divers”, stelt hij tevreden. „Dat is goed nieuws: voor onze branche én voor de bioscoopbezoeker.”