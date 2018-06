Partijen proberen te schikken in Paay-zaak

Paay heeft de website en de man achter @EendenvangerNL voor de rechter gesleept voor het verspreiden van het filmpje, waarin is te zien dat ze plasseks heeft met een man. De zangeres en tv-persoonlijkheid eiste aanvankelijk 4,5 ton schadevergoeding. Ze heeft volgens haar advocaat 250.000 euro aan immateriële schade geleden en 200.000 aan materiële schade, onder meer door misgelopen inkomsten.

,,Ik vind gewoon dat dit gestraft moet worden'', zei Paay. ,,Dit mag nooit meer gebeuren. Je wil gewoon dood, je wil dit niet, dit verwoest je leven.'' Ze noemde het publiceren van het filmpje ,,het ergste wat me is ooit is overkomen''. ,,Ik ben een ander persoon geworden.'' Ze ondervindt nog dagelijks last van wat er is gebeurd. ,,Ik slaap slecht, mijn hart doet zeer.''

De video ging vorig jaar meteen viraal op sociale media. GeenStijl verwees naar het filmpje van @EendenvangerNL, die volgens zijn advocaat dacht dat hij de video in een besloten groep deelde. Het filmpje was volgens de raadsman al eerder openbaar. ,,Hij had alleen de pech dat GeenStijl juist zijn tweet overnam.''

Volgens de advocaat van GeenStijl ging het filmpje al dagen rond op WhatsApp en zou Paay de video zelf hebben doorgestuurd aan ,,minstens vijf mensen''. Dat zou ze veel vaker hebben gedaan, beweert de raadsman.

,,Nu was het onvermijdelijke gebeurd, het kwam via WhatsApp op internet en was vindbaar voor iedereen'', stelde de advocaat. ,,Dat was nieuws en dat meldt GeenStijl.''

Deze zomer dient er ook nog een strafzaak over de kwestie.