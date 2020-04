Uniek: dj Sunnery James zingt nu zelf ’vanuit mijn hart’

De 39-jarige dj begint met een serieuze boodschap, waarin hij aangeeft dat hij toch te lang ’alles voor vanzelfsprekend aannam’. Maar nu het coronavirus rondwaart en hij thuiszit met zijn vrouw Doutzen Kroes en hun kinderen om hem heen, besefte hij hoe rijk hij is. „Voor mij als een vader, echtgenoot en artiest is er veel om dankbaar voor te zijn. En als een artiest raakte ik echt geïnspireerd door mijn gezin en begon ik een lied te maken met mijn vrouw en kinderen om me heen.”

Hij miste nog wat lyrics voor zijn lied, waarvoor hij zijn vader, die songwriter is, om advies vroeg voor enkele teksten. „Hij stuurde me iets terug wat meteen resoneerde. Het raakte me zo diep, dus ik begon een en ander op te nemen. Op mijn telefoon, omdat ik nu niet naar mijn studio kan. Het is iets recht uit mijn hart. Ik had geen plan ofzo.”

Hij wil het delen met de luisteraars. „Ik hoop dat het je wat positiviteit geeft. Het gaat over geluk. Ik wil het gewoon delen vanuit liefde. Blijf veilig, blijf thuis, blijf gezond. We gaan hier doorheen komen. We verschuiven naar een nieuwe manier van leven, dat geloof ik echt.”

De clip bij het aanstekelijke lied bevat veel privébeelden van het gezin. Zangeres Sharon Doorson geeft haar goedkeuring aan het nummer en ook schoonzus Rens Kroes en voormalig profvoetballer Patrick Kluivert reageren enthousiast.