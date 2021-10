Zanger Pete Doherty getrouwd met bandlid

De muzikanten gaven elkaar donderdag het jawoord in een hotel in Frankrijk. Een woordvoerder van de zanger bevestigde dinsdag dat Doherty en De Vidas ’al een tijdje’ verloofd waren.

Doherty, die bekend werd als frontman van The Libertines, is sinds 2016 samen met de muzikante. De zanger, die jarenlang kampte met verslavingen en ook juridische problemen had, vertelde onlangs dat hij al 2,5 jaar is gestopt met heroïne.

Het is het eerste huwelijk van Doherty. Eerder was hij wel verloofd met onder anderen Kate Moss. Ook had de zanger een korte relatie met Amy Winehouse.