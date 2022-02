Misbruikdocu over Marilyn Manson vanaf maart te zien

Het eerste deel Don’t fall verschijnt op 15 maart en deel twee, Stand up, komt een dag later online. De eerste helft van de film was eerder al te zien tijdens het Sundance Film Festival. In de documentaire praat Wood over hoe zij door Marilyn Manson is misbruikt. Ook haar moeder en broer komen aan het woord.

De actrice beschuldigde Manson, haar ex, vorig jaar als eerste publiekelijk van misbruik. Na haar beschuldiging volgden meerdere vrouwen die de zanger van misbruik beschuldigden, waaronder Game of thrones-actrice Esmé Bianco. Manson ontkent alle beschuldigingen aan zijn adres.