’Huis Jamie Lynn Spears gekocht van Britneys geld’

Britney kocht het appartement in 2001 en liet het onder haar bedrijfsnaam registreren. Volgens Jamie Lynn is het echter eigendom ’van de hele familie Spears’. „Het is zo’n heerlijk huis, iedereen geniet ervan. Er kunnen zo’n tien mensen slapen en het is superfijn om elke ochtend samen te ontbijten. Ik bereid altijd het avondeten voor, omdat ik dat leuk vind en omdat het strand op loopafstand ligt heeft iedereen zijn of haar eigen ruimte. Je zit elkaar nooit in de weg”, zo liet ze in een interview uit 2016 weten.

Jamie Lynn deed vorige week een oproep via haar Instagram Stories om een einde te maken aan de doodsbedreigingen die zij en haar gezin krijgen nadat Britney liet weten ’haar hele familie aan te willen klagen’. „Ik heb mijn zus altijd gesteund en sta niet op haar loonlijst. Dus laat mij en mijn lege portemonnee met rust, amen.”