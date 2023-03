BBC-programma Football Focus niet op tv om ophef Lineker

Het voetbalprogramma wordt sinds 2021 gepresenteerd door voormalig voetbalster Alex Scott, maar zij besloot zich in solidariteit met Lineker terug te trekken. „Het voelt niet goed om de show vandaag te presenteren”, zegt ze zaterdag op Twitter. Ook presentatrice Kelly Somers schaart zich achter Lineker en laat weet zaterdag namens de BBC niet op tv te komen.

Eerder deden Ian Wright en Alan Shearer, die bij Match of the Day met Lineker samenwerken en wedstrijden analyseren, al een stap terug in solidariteit met hun collega.

In een verklaring gaat de BBC in op de wijzigingen in „de beperkte sportprogrammering” van de omroep. „Het spijt ons van deze wijzigingen en we erkennen dat het teleurstellend zal zijn voor BBC-sportfans. We werken er hard aan om de situatie zo snel mogelijk op te lossen.”