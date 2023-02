Lil Kleine in nieuwe rap over Jaimie Vaes: ’Ik zet je uit mijn gedachten’

De rapper, die door Vaes wordt beschuldigd van mishandeling, heeft het in het lied ook over het feit dat hij een tijd zijn zoon niet heeft mogen zien. Ook rapt Lil Kleine dat Vaes „met een gozer” was toen hij vorig jaar vastzat nadat hij was opgepakt. „Ik zeg je eerlijk, ik voel me zo geknakt.” Maar daar is de rapper naar eigen zeggen niet boos over. „Nee, ik sta boven dat”, zingt hij.

Het is de eerste keer dat Lil Kleine dieper ingaat op de problemen met zijn ex, maar over de vermeende mishandeling heeft hij het niet. In de aankondiging van het nummer op Instagram sprak hij wel van een relatie waarin „het slechtste” bij hen beiden naar boven kwam.

Het onderzoek van het Openbaar Ministerie tegen Lil Kleine loopt nog. Vaes heeft aangifte tegen de rapper gedaan.