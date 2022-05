Onthullende Voice-docu in race voor tv-prijs

Boos: this is the voice (BnnVara) stelde de ontluisterende praktijken achter de schermen van The voice of Holland aan de kaak. Tim Hofman interviewde John de Mol in de YouTube-uitzending, die inmiddels ruim tien miljoen keer is bekeken.

De serie Het jaar van Fortuyn (AvroTros), met hoofdrolspelers Jeroen Spitzenberger (Pim Fortuyn) en Ramsey Nasr (Ad Melkert) verhaalt over de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, het jaar waarin Fortuyn werd vermoord op het Mediapark in Hilversum.

Mijn vader de gelukszoeker (Vpro) is een serie van Nadia Moussaid, wier vader op zijn 17e van Marokko naar Europa kwam. Zij maken samen de omgekeerde reis, van ons land naar het thuisland van haar vader.

Een kleine twintig programma’s van uiteenlopende genres hadden het tot de longlist van de jury, bestaande uit een groep van Nederlandse mediajournalisten en tv-critici, geschopt. Van Alleen tegen de staat (BnnVara), dat zo treffend de impact op het persoonlijke leven van de slachtoffers van de toeslagenaffaire toonde, tot Als de bom valt – Danny Ghosen in Irak (Vpro).

Op dramagebied kwam onder meer De verschrikkelijke jaren tachtig (Vpro) aan bod, net als de documentairereeks Een porseleinen huwelijk (BnnVara) en het historische kijkcijferkanon Het verhaal van Nederland (NTR).

Paul Witteman ontvangt dit jaar de Ere Zilveren Nipkowschijf, een speciale vermelding is er voor het Eurovisie Songfestival vanuit Rotterdam. De beslissing voor de Zilveren Nipkowschijf neemt de jury op 16 juni, gevolgd door de uitreiking van de prijzen.