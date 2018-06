Drukke nationale feestdag voor Zweedse royals

Kroonprinses Victoria bezoekt met haar man prins Daniel het plaatsje Strömsholm in de provincie Västmanlands län. Het paar bezoekt daar de traditionele paardenwedstrijden, Victoria en Daniel zijn overigens op tijd weer terug in Stockholm. Aan het begin van de avond gaan ze per open koets naar Skansen om daar een traditionele viering bij te wonen bij het slot Solliden. Die wordt live uitgezonden door de Zweedse tv. Carl Gustaf zal dan ook een toespraak houden.

De nationale feestdag, die sinds 2006 een officiële vrije dag is voor de Zweden, wordt besloten met een taptoe bij het koninklijke slot. Ook daar zal de koninklijke familie bij aanwezig zijn.