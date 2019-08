Waarom ARCHIE misschien zelfs enig kind blijft…

Prins William en hertogin Catherine (r.) hebben al drie kinderen en volgens de laatste geruchten zou nummer vier zelfs al onderweg zijn. Ⓒ Hollandse Hoogte

Koninklijke koppels met maar één kind, zijn in de kring van Europese koningshuizen dun gezaaid. Misschien zijn PRINS HARRY en MEGHAN straks ook op dit punt een eigenzinnige zeldzaamheid. Deze week vertelde hij ’maximaal twee kinderen’ te willen. Of is het babygeluk van de SUSSEXES misschien nú al compleet?