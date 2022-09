Leven Ozzy Osbourne ’fucking saai’ zonder drank en drugs: ’Maar ik leef nog’

Naar eigen zeggen gebruikte de rocker in het verleden „fucking grote hoeveelheden drank en drugs”. In het interview zegt Ozzy dat hij zonder zijn vrouw Sharon Osbourne, die hem de noodzaak van het stoppen met drank en drugs duidelijk maakte, niet meer in leven zou zijn.

Vrijdag werd bekend dat Ozzy en Sharon na zeventien jaar terugkeren met een nieuwe realityserie. De BBC volgt het uitgesproken stel bij hun verhuizing vanuit de Verenigde Staten naar Engeland. De camera’s van de Britse staatsomroep volgen de zanger en zijn vrouw terwijl ze „een nieuw leven” opbouwen in een dorpje in Buckinghamshire. Het is nog niet duidelijk wanneer de serie op tv komt. Of hun kinderen te zien zijn in de nieuwe show, is ook nog niet bekend.