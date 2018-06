Paay liegt in rechtszaal - zij gaf WEL interview!

De kleine diva lijkt de toestand waarin zij verzeild is geraakt met haar rechtszaak tegen GeenStijl allemaal wat teveel te worden. La Paay, die met haar twee advocaten liefst 4,5 ton aan schadevergoedingen claimt vanwege het ‘verspreiden’ van haar plasvideo, beweerde in de rechtszaal bij hoog en bij laag ‘al tijden geen interviews gegeven te hebben, ook niet aan De Telegraaf.’

Kennelijk is zij vergeten dat zij afgelopen vrijdag om 14.15 uur de telefoon opnam voor PRIVÉ-verslaggever BORIS VAN ZONNEVELD, die zij vervolgens langdurig te woord stond.

VAN DIT UITVOERIGE GESPREK, WAARIN ZIJ OOK INGAAT OP DE HOOGTE VAN DE TE EISEN SCHADEVERGOEDING, BESTAAT EEN BANDOPNAME.

De diva kent de verslaggever als Privé-reporter en het gesprek begint dan ook zeer gemoedelijk. Na een ‘Hoe maak je het?’, ‘En jij?’, deelt zij haar ongenoegen over een Rotterdamse krant die het verhaal de wereld in bracht dat haar advocaten, namens haar, van verschillende partijen een lieve 4,5 ton zouden eisen aan materiele en immateriële schade: ‘Aan mij is niets gevraagd!’

Opvallend daarbij: ook Paay zelf lijkt die claims aan de hoge kant te vinden. Althans, zelf houdt ze het op anderhalve ton – zoals PAGINA PRIVÉ vrijdag ook uit haar mond optekende en vanmorgen meldde. De zangeres lijkt zelf niet erg op de hoogte van de gang van zaken in de procedures die zijzelf heeft aangespannen. Haar advocaten eisten vandaag drie keer het bedrag wat zijzelf in gedachten had.

Luister hier naar een fragment uit het Telegraaf/Pagina Privé-interview dat volgens Patricia Paay nooit plaatsvond.