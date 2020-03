Meer dan 3 miljoen kijkers voor Boer zoekt vrouw

Yvon Jaspers, presentatrice van het programma Boer zoekt vrouw. Ⓒ ANP

Het datingprogramma Boer zoekt vrouw blijft onverminderd populair. Zondagavond stemden ruim 3,1 miljoen mensen in op NPO 1 om de boeren te volgen in hun zoektocht naar de liefde. Het was daarmee het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.