VI Oranje niet welkom op Paleis Soestdijk

De presentator van Voetbal Inside liet weten teleurgesteld te zijn in de gang van zaken bij VI Oranje blijft thuis. Eerder maakte RTL bekend dat het programma zou worden uitgezonden vanaf een unieke locatie, maar dit gaat niet door, omdat het volgens een RTL-woordvoerder niet is gelukt een vergunning te krijgen.

Wilfred: „Ik hoor net vanmiddag, dat we nu dus gewoon in de studio zitten. Daar worden we heel vrolijk van. Wat een ellende allemaal man. Al waren we met een tent op de heide gaan zitten, dan was het nog beter geweest. Je kunt op locatie zoveel leuke dingen doen en nu zitten we toch weer in de studio.”

VI Oranje blijft thuis, met Johan Derksen en René van der Gijp, wordt uitgezonden op het tijdslot van RTL Late Night.