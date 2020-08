Jared Leto speelt Andy Warhol

Jared schrijft dankbaar te zijn voor de kans en zin te hebben in het project. Ook feliciteert de acteur Warhol met zijn verjaardag. De kunstenaar, die in 1987 overleed, zou donderdag zijn 92e verjaardag hebben gevierd. „We missen jou en je genialiteit.”

In 2016 werd al gemeld dat Jared de hoofdrol zou spelen in de biopic Warhol. Of de acteur vrijdag doelt op dit project is niet duidelijk.