Ferry Doedens: ’Acht weken lang met iedereen geknuffeld’

Volgens Doedens slaan mensen soms een beetje door. „Ik respecteer het allemaal, maar als mensen helemaal tegen de eieren en de pakken melk in de supermarkt aangedrukt staan… Ja, sorry, maar nee gewoon.” Hij gaat dan rustig in gesprek met deze mensen. „’Mevrouw: ik sproei niet in uw gezicht, ik hoest niet uw gezicht, ik blaf niet in uw gezicht, u kunt ook gewoon even normaal praten’. ‘Hou je afstand!’, schreeuwen ze dan. ’Rustig, mevrouw, rustig’. Ja echt… Dat heb ik nu al een paar keer gehad.”

De GTST-acteur is zelf niet bang om corona te krijgen. „Nee hoor, ik heb die angst niet. Nul. Nee, ik heb al acht weken lang met iedereen geknuffeld. Ik heb nog geen een keer dat met de elleboog gedaan. We worden allemaal gek gemaakt door de media.”

Gedoe

Veel heeft hij dan ook niet op met alle maatregelen om corona te voorkomen. Zo hekelt hij de enorme rijen en vindt hij de geldende protocollen ’gedoe’. „Ik word er niet goed van.” Toch is de soapie niet alleen maar negatief. „We mogen blij zijn dat we werk hebben.”

Zo open hij is over corona, zo gesloten is hij als het gaat over zijn ex Raphael, met wie hij begin april brak. „Ik wil het er niet te lang over hebben. We hebben zeventien heel leuke maanden gehad en het is goed dat het klaar is.”