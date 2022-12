Ho ho ho! The Holiday krijgt eindelijk een vervolg

Liefhebbers van de film moeten wel nog even wachten. Volgens The Sun starten de opnames in het Verenigd Koninkrijk en ’andere Europese landen’ pas in 2023. Wellicht dat het vervolg dus wél volgend jaar tijdens de kerstdagen te zien is!

In The Holiday, de kerst-romcom die in 2006 verscheen, ruilen Amanda (Diaz) en Iris (Winslet) van leven na een paar vervelende ervaringen in hun eigen leefomgeving. Nadat zij huis en haard hebben gewisseld, vinden de vrouwen de liefde in elkaars wereld. De film kostte destijds 81 miljoen euro om te maken, maar bracht 230 miljoen euro op.