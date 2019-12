Bo Saris zingt mee in Michael Jackson-show

In Thriller Live brengen vijf solisten en twaalf dansers met een liveband alle grote hits van de Michael Jackson ten gehore. Zij voeren ook de spectaculaire choreografieën uit de shows en videoclips van de zanger op.

Het spektakel was vorig jaar al te zien in het RAI Theater in Amsterdam. De Londense productie is op 3 en 4 januari opnieuw hier te zien, ditmaal op het nieuwe podium Main Stage in de Brabanthallen in Den Bosch.

De veelgeprezen show toert inmiddels tien jaar onafgebroken de hele wereld over. Daarnaast is een andere versie van Thriller Live al tien jaar non-stop te zien op het Londense West End in het Lyric Theatre. De show werd wereldwijd bekroond met een groot aantal belangrijke theater- en musicalprijzen.