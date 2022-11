Premium Het beste van De Telegraaf

Verzamelaars gaan ’met billen bloot’

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Manon Visser en Johan Poort bij het werk van Brice Guilbert (l) en Jorge Galindo. „Belangrijk voor ons is dat een kunstenaar uniek werk maakt met een duidelijke eigen signatuur.” Ⓒ Foto Roel Dijkstra

Kunst waar je blij van wordt. Kleurrijk en positief. Het hart van Johan Poort en zijn partner Manon Visser staat wijd open voor beeldende kunst. Abstract of figuratief, maakt niet uit. Als iets hun raakt, mag het mee naar huis. Of het nu een schilderij van Pat Andrea is of een stippelschedel van Damien Hirst. „Wij kopen wat we zelf mooi vinden.”